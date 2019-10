Valeria Marini ritrova la serenità con Gianluigi Martino: la romantica fuga d’amore

Archiviata la storia con Patrick Baldassare, finita dopo la loro partecipazione al Temptation Island Vip, ora Valeria Marini è uscita allo scoperto, presentando a tutti la sua nuova fiamma, l’imprenditore Gianluigi Martino. Come aveva anticipato il settimanale “Nuovo“, la bionda showgirl è pronta per rituffarsi in una nuova storia d’amore.

Di Gianluigi Martino non si hanno molte informazioni, sappiamo che ha 17 anni in meno della Marini ed è manager di professione. Nato e cresciuto a Cosenza, l’uomo ha vissuto molti anni anche a Roma dove ha lavorato per una discoteca della capitale come Pr.

Valeria Marini ricomincia con Gianluigi Martino

La loro storia sembra essere iniziata mesi fa, quando grazie ad un servizio pubblicato da “Spy“, erano stati avvistati insieme a Rimini, dove si trovava la Marini per un week end di lavoro. Stando a fonti molto vicine alla coppia, sembra che ci sia molta armonia tra di loro, arrivando a dichiarare senza titubanze: “Lui è quello giusto“. Dello stesso parere sembrano essere anche le rispettive mamme che approvano in pieno questa relazione e danno la loro benedizione alla coppia.

Anche le foto postate sul profilo social di Martino testimoniano la loro sintonia e, sempre sul settimanale “Nuovo“, sono uscite le immagini della loro recente vacanza a Belgrado. Valeria e Gianluigi hanno scelto la capitale serba per la loro fuga d’amore e, come si può vedere dalle foto sulla rivista, non sono mancati momenti di grande intimità. Hanno alloggiato in una splendida suite e la loro vacanza è trascorsa tra cene e teneri momenti.

Gianluigi Martino toglie ogni dubbio sui suoi sentimenti per Valeria postando una loro foto su Instagram e la scritta: “Con te…il posto più bello del mondo. L’emozione più bella è quando due cuori sorridono”. E tutto è sotto la luce del sole, vedremo se anche la Marini deciderà di condividere la storia con Martino via social, al momento nel suo profilo non compare nessuna immagine di loro due insieme.