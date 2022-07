Valeria Marini: "Nel 2021 ho pensato di farmi suora"

Ascolta questo articolo

Come annunciato dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, Valeria Marini farà parte della prossima edizione di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Secondo alcuni indiscrezioni, non confermate fino a questo momento, l’ex primadonna del Bagaglino avrebbe preso il posto delle tre sorelle Selassié.

Le sue esperienze lavorative quindi stanno andando a gonfie vele, dal momento che pochi mesi fa ha preso parte anche alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” insieme a Giacomo Urtis. Tuttavia nel 2021 la Valeriona, come rivelato in una intervista recente al “Corriere della Sera”, ammette di aver vissuto una forte crisi mistica e per questo motivo avrebbe pensato di diventare suora.

La confessione di Valeria Marini

“Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento“ ha affermato con convinzione Valeria Marini per poi aggiungere di averci ripensato dopo averne parlato in famiglia: “Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”.

La sua fede comunque le consente di andare avanti e sottolinea come sente la messa tutte le domeniche: “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social”.

Parla poi della vita privata con Eddy Siniscalchi, il suo nuovo fidanzato di 35 anni, rivelando che per lei l’età è solamente un numero e di sentirsi davvero una persona importante grazie a lui: “È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.