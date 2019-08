Valeria Marini mortificata sui social poiché non ha figli: l’amara replica della showgirl

Spesso chi non ha prole viene deriso e mortificato con estrema leggerezza. C’è chi sostiene che le donne senza figli non si realizzino totalmente, siano incomplete e non rappresentino delle buoni cittadine. Tra domande indiscrete sul concepimento di un figlio e battutine sull’orologio che ticchetta, se si superano i quarantanni e non si è ancora provveduto a procreare, le donne iniziano ad esser guardate con uno sguardo di virtuosa condanna.

Una di queste è la prorompente diva Valeria Marini. Negli ultimi anni, la giunonica 52enne è stata esposta all’implacabile giudizio del pubblico, talvolta severo e critico. Giudizi che spesso hanno oltrepassato il limite, divenendo vere e proprie mortificazioni sulla sfera privata, in grado di procurare profonde ferite emotive.

È esattamente ciò che è accaduto a Valeria Marini sul social network Instagram, laddove la stellare showgirl ha postato una particolare foto sexy che la ritrae senza veli. Com’era prevedibile, la suddetta immagine, che risalta le sue curve mozzafiato, ha scatenato una caterva di commenti e uno sfrontato follower le ha lasciato una spinosa battutina sul delicato tema della maternità.

Tra le esclamazioni dei suoi 964 mila followers, infatti, ne spicca una in particolare: “Copriti che sei una mamma… Ah no!!”. Una lampante provocazione volta a ferire i sentimenti di Valeria Marini, dal momento che la mancata maternità ha sempre rappresentato per lei un tasto dolente e un nervo scoperto.

Dal commento del sadico internauta, si è generato un vero e proprio botta e risposta che ha appassionato numerosi fan della showgirl, Valeria Marini inclusa. L’ipersensibile showgirl ha immediatamente apostrofato tale commento come “Battuta infelice“ e i suoi inferociti haters hanno rincarato la dose, definendola permalosa e altezzosa per aver essersi lamentata.

L’ex star del Teatro Bagaglino ha voluto mettere i puntini sulle “i”, rispondendo duramente e concludendo l’accesa polemica: “Le parole hanno un peso. Scherzare in questo modo è meschino”, ha sentenziato Valeria Marini, mettendo fine ad una querelle davvero imbarazzante, che l’ha indubbiamente ferita e rammaricata.

Per un elevato numero di seguaci della showgirl, la maternità sembra esser avvolta da un alone di sacralità e, chi ne è privato per scelte personali e/o impossibilità biologiche, viene additato e messo alla berlina sui social.