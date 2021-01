Valeria Marini, l’ex fidanzato Gianluigi Martino: "Io la amavo. E ora denuncio tutti"

Non molto tempo fa era stata proprio Valeria Marini a raccontare la fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino in esclusiva sulle pagine del settimanale “Oggi“. Ora anche l’ex fidanzato ha deciso di vuotare il sacco e, per farlo, ha scelto la stessa rivista, dando però una versione dei fatti che si discosta parecchio da quella della bionda showgirl.

Gianluigi Martino rivela inoltre retroscena inediti circa il loro rapporto che riguardano il difficile legame della Marini con la madre e il fatto che fosse circondata da amici che secondo l’ex fidanzato erano falsi e opportunisti. A detta di Martino, il 36enne manager nel mondo dello spettacolo, sembra che Valeria ai tempi della loro relazione frequentasse “collaboratori scadenti e falsi amici” dai quali tentò di metterla in guardia.

Le accuse di Gianluigi Martino, ex fidanzato di Valeria Marini

A quel punto Martino prese in mano le redini dell’attività della Marini e crearono, come lui stesso lo descrive, un “mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa e felice”. Poi ricorda anche il difficile rapporto che Valeria aveva con la madre e che causava continue liti fra le due donne. Anche in quell’occasione Gianluigi ha cercato in tutti i modi di migliorare le cose: “Ogni sera piangeva come una bambina mentre io la consolavo con tenerezza, riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma”.

Ma non si ferma qui Martino e arriva all’affondo finale aggiungendo che la Marini sarebbe stata convinta a lasciarlo da queste persone che avrebbero parlato con la madre riportando falsità su di lui. La donna ascoltò queste voci e, sempre secondo la versione di Martino, convinse la figlia a lasciarlo.

Infine, Gianluigi rivela di essersi rivolto ad alcuni legali per un’eventuale denuncia per diffamazione: “A questo punto ho già dato mandato al mio legale Emilio Galli di esaminare il materiale in mio possesso per procedere a una denuncia per diffamazione contro i responsabili di questa vergogna”.