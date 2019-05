Valeria Marini felice e innamorata presenta il suo Gianluigi e difende l’amica Pamela Prati

Valeria Marini sembra aver voltato definitivamente pagina e, dopo aver partecipato a Temptation Island Vip con il suo ex Patrick Baldassari, ha ritrovato la felicità di un tempo grazie a Gianluigi Martino. Il ragazzo, che è 19 anni più piccolo della Marini, non è estraneo al mondo dello spettacolo visto che lavora dietro le quinte di produzioni cinematografiche e televisive.

I due stanno insieme già da qualche mese ma solamente ora la Marini ha deciso di farlo conoscere al pubblico e di parlare apertamente della loro bellissima storia d’amore. Valeria Marini sembra dunque aver ritrovato il sorriso con Gianluigi che, in una lunga intervista al settimanale Oggi, lo ha altresì definito una persona molto speciale.

“Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l’idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. C’è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell’amore“ ha infatti dichiarato la soubrette del Bagaglino sempre al settimanale Oggi.

Sempre nella sua ultima intervista, Valeria ha voluto altresì parlare dell’ormai famoso matrimonio Prati – Caltagirone difendendo a spada tratta l’amica di vecchia data Pamela. Le due come ben ricordiamo, hanno lavorato per anni insieme proprio al Bagaglino e hanno anche partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip come concorrenti.

Valeria ha dichiarato apertamente di stare con Pamela perchè non può pensare che si tratti tutta di una finzione visto che si parla di una donna incapace di ordire trame simili. La Marini dichiara di conoscere troppo bene la collega per pensare che possa aver fatto una cosa simile e di vederla come una vittima di qualcuno o qualcosa che è riuscita a raggirarla approfittando di lei e della sua grandissima bontà d’animo.