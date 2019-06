Valeria Marini difende Pamela Prati: "È una vittima"

In questi giorni, Valeria Marini sembra essere molto vicina a Pamela Prati. L’ex concorrente di “Temptation Island Vip”, infatti, ha pubblicato alcune storie sul profilo dell’ex primadonna del Bagaglino mentre si stavano divertendo, con l’obbiettivo di augurare ai loro follower di passare una serena estate.

Valeria Marini ha comunque sempre preso le difese di Pamela Prati sul caso di Marco Caltagirone. La bionda infatti, in una vecchia intervista al settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, rivela che la Prati non sarebbe mai stata capace di fare una cosa del genere, e proprio per questo non pensa che si tratta di una finzione.

L’ultima intervista di Valeria Marini

L’ex fidanzata di Patrick Baldassari, nella giornata di ieri, ha rilasciato una nuova intervista a “Il Tempo“, in cui prende nuovamente le difese della sua amica Pamela Prati: “Credo che sia una vittima in questa storia. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata al gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste”.

Successivamente rivela di aver conosciuto anche l’altra vittima di questa vicenda: “Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia”. Successivamente, parla anche di Pamela Perricciolo, l’altra protagonista in negativo di questa vicenda. Dichiara di non voler dare dei giudizi su persone che non ha mai incontrato, ma pensa ancora che ci sia stato un raggiro.

Nel finale di intervista, Valeria Marini rivela di aver appreso questa notizia mentre si trovava in Spagna, quando un giornalista le ha domandato se avesse ricevuto la partecipazione. Dichiara che poi questa vicenda gli ha ricordato un po’ le sue vecchie nozze con Giovanni Cottone.