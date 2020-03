Valeria Marini, commento al vetriolo sulla Elia: "Io eliminata per colpa della Elia, lei ha già perso"

A una settimana dalla sua eliminazione, la soubrette del bagaglino Valeria Marini, torna a parlare della sua recente avventura nella casa più spiata d’Italia. Non manca molto alla fine del gioco e molti concorrenti sono stati eliminati, ne restano infatti pochi all’interno della casa. Nonostante l’emergenza del Coronavirus, gli ascolti del “Grande Fratello Vip” riescono ancora a tenere duro, molto probabilmente fungendo da distrazione per i tanti telespettatori.

La Marini per l’appunto, ha accusato, per l’ennesima volta, la sua rivale in gioco Antonella Elia, affermando che di fatto la sua eliminazione dal gioco è stata a causa della Elia, con i suoi modi di fare acidi e poco simpatici che ha avuto nei suoi confronti, e non solo. La Marini infatti a più riprese afferma che in effetti la sua partecipazione nel gioco è stata compromessa sin dal primo giorno della entrata in casa, proprio a causa dei comportamenti subdoli della Elia.

La soubrette aggiunge che non è stata la sola a notare la cosa e molto spesso i concorrenti in gioco, persino quelli di carattere e temperamento più forte, vanno in forte contrasto con il difficile carattere della Elia. A tal proposito infatti la Marini afferma: “Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco“.

A nulla quindi sono servite le buone maniere e la strada per cercare un intermediazione pacifica; in tal merito Valeria aggiunge: “Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne, poi, da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso.” Inoltre la donna smentisce anche il presunto fidanzato in comune con la Elia.

L’uomo in questione è stato una vecchia fiamma degli anni novanta della Elia, ossia Marco Senise, e la Marini afferma che è solo una diceria, in realtà non ha mai condiviso nulla, soprattutto in questo ambito. In ultimo la donna si è ricreduta anche su una sua ex nemica, Rita Rusic, che a più riprese ha difeso la Marini durante la sua partecipazione al gioco, nonostante le passate turbolenze nate anni fa.