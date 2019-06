Valeria Marini commenta l’arresto per furto di Marco Carta

Mentre un vasto numero di internauti gode nel vedere sprofondare la reputazione del cantante Marco Carta, di tutt’altro avviso è invece la showgirl Valeria Marini, che sta mostrando tutta la sua solidarietà al 34enne sardo, accusato la scorsa settimana di furto aggravato ai danni de “La Rinascente” di Milano.

Sebbene abbia dichiarato la propria innocenza e totale estraneità ai fatti, Marco Carta non ha ottenuto il favore del popolo del web. Numerosi internauti, infatti, stanno spietatamente puntando il dito contro l’ex vincitore del Festival di Sanremo e pretendono che la giustizia italiana faccia il suo corso, provvedendo ad un’adeguata condanna, commisurata alla gravità del presunto reato da lui commesso.

Se pochi giorni fa la conduttrice di Rai 1 Caterina Balivo ha voluto spezzare una lancia in favore del cantante, secondo lei giudicato dal web con eccessiva cattiveria ancor prima della sentenza del tribunale, nelle ultime ore anche un altro personaggio popolare si è pronunciato in merito all’arresto di Carta. Stiamo parlando della giunonica showgirl Valeria Marini.

Valeria Marini ha reso pubbliche la sua solidarietà ed empatia nei confronti del cantante sardo sotto il post solidale scritto da Caterina Balivo sul web. Con le seguenti parole la stellare 52enne ha esordito su Instagram: “Coraggio Marco, tutto si risolverà al meglio!”. Il suo stringato intervento, corredato da pertinenti emoticon stellari – in perfetto stile Marini – ha il chiaro scopo di supportare il cantante in un momento così delicato e complicato per lui.

L’episodio del furto aggravato ai danni del noto store di abbigliamento “La Rinascente” di Milano, sta infatti rappresentando un brutto stop professionale per il cantante cagliaritano; l’improvviso scoop sull’arresto, avvenuto lo scorso venerdì, sta danneggiando la reputazione e corrodendo l’immagine di Marco Carta. Fintantoché non avrà luogo l’agognato processo, previsto per il mese di settembre 2019, l’artista non potrà essere ascoltato dai magistrati e dal giudice.