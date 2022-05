Valentino Rossi insultato per la foto con la figlia. Il motivo? Occhio al dettaglio

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia, ma anche nel mondo, conoscono il noto pilota di MotoGP Valentino Rossi. Si tratta di uno degli sportivi più titiolati che ha fatto la storia della due ruote. Valentino ha vinto di tutto e di più e il suo ritiro ha segnato sicuramente la fine di un’epoca. Rossi è stato l’unico pilota a vincere tutte le categorie del motociclismo, ovvero la 125, 250, 500 e MotoGP. Le sue imprese resteranno per sempre scolpite nella mente di tutti gli sportivi.

Dopo il suo ritiro Valentino ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia ed è diventato dirigente sportivo. Con la sua compagna Francesca Sofia Novello hanno dato alla luce la bellissima Giulietta, la loro figlioletta che Rossi e la Novello amano più della loro stessa vita. In queste ore però Valentino è stato insultato a causa di una foto con la figlioletta, il dettglio infatti non è passato assolutamente inosservato. Vediamo che cosa è accaduto.

La foto incriminata

Nelle scorse ore Valentino Rossi ha pubblicato una foto assieme alla figlioletta Giulietta: i due pare stiano su uno yacht e sullo sfondo alla loro foto c’è il mare, che la bambina sembra guardare con particolare ammirazione. “A Giulietta piace il mare” – questa la didascalia che Rossi ha aggiunto alla foto.

Ma i fan del pilota non hanno potuto far altro che notare un dettaglio certamente non di poco conto. Proprio per questo motivo Rossi è stato criticato non solo dai fan ma anche dalle altre persone. Valentino è infatti apparso in foto molto magro e questo ha scatenato gli utenti del web che lo hanno preso in giro.

“Sei stato un grande campione e goditi la vita… Però mangia che sei rachitico” – così ha scritto ad esempio un utente, che non le ha mandate di certo a dire al pilota. Chissà Valentino come avrà preso le parole che gli sono arrivate dagli utenti. Da sempre Rossi tiene comunque alla sua linea e segue una vita sana.