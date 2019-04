Valentina Vignali, possibile concorrente Grande Fratello

Mancano solamente due giorni all’inizio del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Come ha rivelato la stessa conduttrice in più interviste, il cast è composto da un mix di sconosciuti e personaggi che hanno frequentato i salotti di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“.

Durante la conferenza stampa del 5 di aprile, sono stati confermati i nomi di Ivana Icardi, Cristian Imparato, Fabrizia De Andrè, Mila Suarez, Kikò Nalli e Serena, la figlia del onorevole Francesco Rutelli e della conduttrice Barbara Palombelli. In questa circostanza viene reso ufficiale anche la presenza della prima “non vip” di nome Ambra Lombardo.

Non bisogna dimenticare che è già iniziato “Il Grande Ranch“. Quattro degli aspiranti inquilini sono partiti per Tivoli, una location immersa nella campagna laziale. In questa fattoria troviamo Daniele Dal Moro, Audrey Chabloz, Angela Losito ed Erica Piamonte, con alcuni di loro che hanno la possibilità di poter diventare concorrenti effettivi del Grande Fratello 2019.

L’ultimo probabile concorrente del GF

Secondo il sito “Trash Italiano“, anche Valentina Vignali potrebbe far parte del cast: “Ora però arriva un’altra indiscrezione che riguarda il cast ufficiale. Secondo le voci raccolte, sembra proprio che Valentina Vignali prenderà parte al Grande Fratello 16. La celebre cestista, che conta migliaia di followers su Instagram ed è quindi considerata un’influencer, è stata diverse ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque”.

Per il momento però bisogna dire che non è chiaro se Valentina Vignali farà parte del cast oppure sarà solamente una semplice ospite per alcuni giorni, seguendo le orme del dietologo Alberico Lemme. I gossip su un suo possibile ingresso però si fanno sempre più insistenti con il passare delle ore, e da parte della cestista, almeno fino a questo momento, non è arrivata nessuna smentita tramite i suoi profili social.