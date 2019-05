Valentina Vignali parla nuovamente del suo tumore alla tiroide e rivela: "Sono ancora viva!"

Valentina Vignali, ora impegnata come concorrente del Grande Fratello 16, ha scritto una lunga lettera al giornale Ok Salute prima di entrare nella casa di Cinecittà, dove è tornata a riparlare del terribile tumore alla tiroide che l’ha colpita. Come ben ricordiamo, Valentina rivelò di aver scoperto il tumore maligno a seguito di una visita medica di routine da parte del dottore della squadra di basket per cui giocava.

La gieffina dunque, ha dovuto inizialmente sottoporsi ad un intervento chirurgico debilitante per poi scoprire che, purtroppo, il carcinoma le aveva lasciato delle metastasi. Per questo motivo, la cestista, ha dovuto sottoporsi ad alcuni cicli di radioterapia che le hanno minato il corpo ma soprattutto l’anima.

Valentina è riuscita a superare questo terribile momento grazie all’appoggio della famiglia ma anche dei tantissimi amici che non l’hanno mai abbandonata. Solo dopo cinque anni, Valentina, ha deciso di raccontare la sua storia sui social ed il motivo è stato solamente per non far sentire sole le persone che, come lei, si sono trovate o stanno affrontando un duro percorso per quanto riguarda la malattia.

Ad oggi Valentina sta bene anche se le metastasi non l’hanno abbandonata del tutto e infatti, la cestista al giornale Ok Salute ha scritto “La mia sgradita coinquilina, pur non lasciando il collo, si è addormentata”. Dunque la Vignali deve sottoporsi ancora a tutti i controlli del caso a scadenze regolari così da tenere monitorata la situazione.

Nonostante tutto, la cestista non sembra essersi abbattuta e non ha intenzione di farlo: anche nella casa del Grande Fratello 16 ha dimostrato apertamente di avere carattere e di sapersi imporre a volte anche in maniera un po’ troppo sopra le righe. “Sono ancora viva, nonostante un tumore maligno e una successiva metastasi oggi addormentata, ma sempre lì, alla base della gola. Non ho mai avuto paura, sono sincera. Ma è un’esperienza che ti cambia il modo di vedere e di affrontare l’esistenza” ha concluso Valentina.