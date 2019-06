Valentina Vignali parla della sua esperienza al Grande Fratello 16

La cestista Valentina Vignali è una delle ultime concorrenti ad aver abbandonato la Casa del “Grande Fratello Nip“, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Per festeggiare il suo ritorno, ha deciso di rispondere ad alcune domande fatte dai suoi fan sul suo profilo Instagram. La ragazza tocca molti argomenti e dichiara anche di voler vedere vincere Enrico Contarin. Successivamente discute anche dei chili presi durante i suoi due mesi passati negli studi di Cinecittà e della sua bella amicizia con Ambra Lombardo. E non si tira indietro neanche nel parlare dei dettagli più piccanti.

Le parole di Valentina Vignali rilasciate su Instagram

Toccando proprio l’argomento più delicato, la cestista dichiara di non aver mai visto nessuno in atteggiamenti intimi: “Uno può fare ciò che vuole, ma non si è mai da soli e si è ripresi di continuo quindi è sempre a rischio e pericolo delle persone. Io comunque non ho mai beccato nessuno, anche quando dai video sembrava che succedessero cose strane sotto le coperte 9 volte su 10 la camera era piena di gente quindi un po’ complicato ragazzi”.

Successivamente, risponde alle ultime accuse sul proprio peso: “Non me ne importa nulla. Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma: solo carboidrati”.

In seguito rivela di sentire la mancanza di Ambra Lombardo, anche se ormai, grazie ai social network, ammette di sentirla ogni giorno. Decide di fare dei complimenti a Taylor Mega dichiarando di aver avuto dei pregiudizi iniziali, ma invece, grazie al loro incontro nella Casa, la ritiene una persona solare e divertente.