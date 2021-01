Valentina Vignali contro De Lellis e Ferragni: "Influenzate solo i cadaveri"

Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro, si è scagliata contro tre delle influencer più famose e seguite dei social network: Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi. Il motivo? Le tre donne hanno indossato indumenti con pellicce di animali, sponsorizzando anche le aziende che le commercializzano.

Una scelta di campo per la Vignali che ama gli animali e li difende da chi, da tempo, li ha trasformati in capi di abbigliamento buoni solo per la propria vanità. Una moda che non è certamente nuova, se si pensa che già nei tempi antichi le pelli degli animali venivano usati per coprirsi e un personaggio mitologico come Ercole usò la criniera di un leone che aveva appena ucciso per farne un comodo coprispalle.

Ma per la Vignali la morte degli animali è immorale, soprattutto se questa morte viene usata per scopi commerciali, per abbellire donne complici di un sistema economico che monetizza tutto. Pure la vita. Oltre la morte. E così la cestista si è scagliata contro le tre influencer, colpevoli di aver sponsorizzato capi di animali usciti dal matattoio.

La prima a finire nel suo mirino è stata Chiara Ferragni, la cui immagine impellicciata è stata corredata da emoji disgustate. Poi è stata la volta di Giulia De Lellis e di Chiara Biasi, immortalate con indumenti di orgini animali e punzecchiate con commenti al vetrolio: “L’unica cosa che influenzate sono i cadaveri. Complimenti a tutte”, “E niente, non ci arrivate proprio”.

La sua polemica non è sfuggita al popolo del web che si è schierato dalla sua parte, criticando le loro beniamine. È il caso di Giulia De Lellis, sommersa da commenti pungenti per aver sfoggiato una pelliccia durante una gita in montagna. O di Chiara Biasi, che è stata costretta a chiudere i commenti per mettere un freno alle critiche e agli insulti che l’hanno travolta sul profilo.