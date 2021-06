Valentina Persia parla de "L’isola dei famosi" e snobba il "GF Vip": "Basta reality"

Valentina Persia è stata una delle concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La cabarettista romana è arrivata davvero un passo dalla vittoria finale, posizionandosi in seconda posizione alle spalle di Simone “Awed” Paciello.

La sua avventura in Honduras quindi, nonostante abbia dovuto affrontare molti alti e bassi, può ritenersi più che soddisfacente. Intervistata dal sito “Super Guida TV” Valentina ha voluto parlare proprio della sua esperienza nella trasmissione, svelando i motivi dietro al suo “sì” per far parte del reality.

L’intervista rilasciata da Valentina Persia

Parlando de “L’isola dei famosi” la comica rivela di essere stata sempre una telespettatrice del programma, guardandolo dal divano di casa sua insieme al padre. Per lei si tratta di un reality totalmente diverso rispetto alla concorrenza, ove ti si chiede uno sforzo maggiore: “Fa scoprire il tuo animo selvaggio, che mi appartiene tanto. Un programma dove non porti in scena nulla, non c’è un palco nell’occhio immaginario di chi partecipa”. Ammette però di aver sofferto molto nel dire “sì” alla proposta degli autori, siccome ha dovuto lasciare due bambini piccoli a casa.

Per quanto abbia patito la fame, oltre a sentire la mancanza dei propri affetti, Valentina Persia dichiara che rifarebbe volentieri questa esperienza in Honduras. Parlando invece degli altri naufraghi afferma di essersi sentita tradita da Awed per averla votata in finale, poiché molto prima hanno stretto un patto insieme a Beppe Braida ove i membri del vecchio gruppo si sarebbero difesi a vicenda.

Sul suo futuro televisivo esclude, salvo clamorosi di scena, di far parte del “Grande Fratello Vip”: “Mi piace Alfonso è una persona splendida, ma penso di non voler campare di reality. L’Isola ti chiede molto che va ben oltre al non mangiare. Questo programma è arrivato nel momento giusto, il GFVIP non aggiungerebbe nulla di quello che non ha già aggiunto l’Isola dei Famosi”.