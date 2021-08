Valentina Nulli Augusti dimentica Tommaso Eletti con un tentatore di "Temptation Island"

Tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, è quella formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due hanno fatto discutere subito per l’importante differenza di età, poiché lui ha 21 anni mentre lei 40.

Nonostante questo durante il video di presentazione Valentina ha descritto questa storia d’amore come una favola, mentre Tommaso rivela di provare un forte sentimento per lei ma nello stesso tempo è molto geloso del suo corpo. Ed è proprio a causa della gelosia, ma anche per un bacio dato alla sua tentatrice, che Tommaso e Valentina hanno deciso di rompere la loro relazione durante il falò di confronto.

Valentina Nulli Augusti prova a dimenticare Tommaso

Il ragazzo, dopo la sua esperienza a “Temptation Island”, ha dichiarato che vuole far di tutto nel riconquistare il cuore della sua ex fidanzata. Tuttavia Valentina, intervistata al magazine di “Uomini e Donne”, rivela di non voler ritornare nuovamente con il ragazzo dopo aver sofferto in Sardegna.

A quanto pare Valentina sembra aver dimenticato Tommaso. Come riportato (e fotografato) dal sito “Whoopsee” la donna è stata vista insieme a Manuel Di Bernardo, ex tentatore di “Temptation Island”, e secondo il portale tra Valentina e Tommaso la loro storia sarebbe definitivamente naufragata: “Valentina Nulli Augusti e Manuel Di Bernardo sono usciti insieme a cena a Roma. Cosa ci faranno insieme? Sembra essere definitivamente giunta al termine la storia tra la Nulli e Tommaso Eletti, che vedremo nella prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip'”.

Effettivamente per Tommaso Eletti si parla di un possibile futuro in televisione. Oltre a una possibile partecipazione al “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, il ragazzo è stato accostato anche come tronista nella prossima edizione di “Uomini e Donne”.