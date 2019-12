Valentina Ferragni sotto attacco: "Sembri un insaccato, un cotechino"

Il famoso cyberbullismo ormai ha preso piede su tutte le piattaforme di social network e chiunque ne è vittima, anche se si tratta di personaggi famosi. C’è chi non attribuisce importanza alle esternazioni dei famosi haters, gente che commenta in maniera negativa, per nulla costruttiva, con il solo scopo di offendere e ferire la persona interessata.

Non sono da meno infatti personaggi noti e famosi come Chiara Ferragni, ma anche componenti della sua famiglia, come sua sorella minore Valentina, che di recente è stata pesantemente criticata per il suo aspetto fisico. A differenza di altre persone, però, Valentina è una ragazza molto sensibile e le esternazioni negative la feriscono ancora.

Di recente infatti, come tutti i fan che seguono la ragazza sanno, la sorella di Chiara si è cimentata in un nuovo sport, la pole dance; uno sport che ovviamente all’inizio richiede una certa dose di impegno. In molti hanno però notato che in effetti Valentina ha messo su qualche chilo ed hanno sentito la necessità di esternare la cosa.

Si leggono commenti del tipo: “Il tuo fisico sembra un cotechino insaccato, era meglio non pubblicare niente, il buon gusto non esiste proprio.” La ragazza dinanzi a questa esternazione, ha risposto a tono, affermando: “Ti invito calorosamente di smettere di seguirmi, perchè di persone ignoranti come te ne faccio volentieri a meno“. Una risposta schietta e diretta nei confronti di chi commenta solo a scopo di offendere.

La ragazza ha anche avuto modo di dire la sua tramite le instagram stories, affermando: “A tutte quelle che mi vedono grassa sappiate che vedrete ancora più video di me in costume o in intimo (…) Mi vedo una ragazza normalissima, che si diverte, che sta bene.” Parole molto forti quelle di Valentina, che ha saputo ben difendersi dalle critiche inutili e insensate degli haters, continuando la sua più grande passione, quella della danza.