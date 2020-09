Valentina Ferragni, la nuova linea di orecchini: il prezzo è polemica

In famiglia Ferragni non si può certo dire che solo Chiara riesca a creare costantemente notizie e polemiche sul web o sulle principali riviste di cronaca rosa. A diventare sempre più famosa e sempre più simile a sua sorella, appare questa volta Valentina Ferragni. Di recente la ragazza divenne oggetto di discussione sul web, a causa del suo fisico. Valentina infatti venne a più riprese attaccata, tanto da intervenire in più occasioni per placare gli animi.

Ma oggi la sorella minore di Chiara si è ritrovata protagonista di una nuova polemica, sempre di provenienza dal web. Decisa a voler intraprendere anche lei la via del business, diventando un imprenditrice di successo come sua sorella, Valentina ha lanciato il suo brand “Valentina Ferragni Studio“, e di recente ha presentato la sua nuova linea di gioielli.

Per la precisione di tratta di una linea di orecchini. In passato la ragazza aveva preannunciato che avrebbe presentato la sua nuova collezione, e che sarebbe stati gioielli accessibili a tutti, non avrebbero avuto una cifra esorbitante, ed ecco quindi che nasce la polemica. Sembra infatti che gli orecchini oscillino nella fascia di prezzo che va dai 70 ai 98 euro.

Fin qui nulla di così eccessivo, se non fosse per il fatto che il prezzo sopra indicato è riferito al singolo orecchino e non alla coppia. Ovviamente la cosa ha fatto storcere il naso a tanti utenti, che si sono già da subito innamorati degli orecchini della Ferragni, ma quando hanno sentito il prezzo per la coppia, è iniziata una vera polemica.

Numerosi sono stati infatti i commenti di dissenso, si legge per esempio su Twitter: “Gli orecchini di Valentina Ferragni a me non dispiacciono, ma non capisco perché li vende solo singolarmente. Ok che puoi comprarne due e fai la coppia, ma io sono una mente semplice. Leggo 1 e penso a un paio“, o anche: “Valentina Ferragni ti voglio bene e avevi detto di aver pensato ad una linea ‘accessibile a tutti’ ma 70 euro ad orecchino quindi 140 non credo sia un prezzo accessibile a tutti“. Come replicherà la Ferragni junior a questa nuova polemica? Non resta che attendere nuovi risvolti.