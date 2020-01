Bionda e bellissima, Valentina Ferragni è sorella della influencer Chiara Ferragni, famosa per il suo blog The Blonde Salade. Come la sorella, però, è specializzata nell’attirare critiche. Infatti, le sorelle Ferragni sono spesso oggetto di polemiche e ogni loro gesto è sottoposto al giudizio dei followers.

Valentina è una ragazza meravigliosa e non ha nulla da invidiare a Chiara, ma a differenza di quest’ultima ha le forme più morbide. Per meglio dire, è più in carne e ha qualche chilo in più della influencer. Anche Valentina coltiva la passione dei social e soddisfatta dei risultati raggiunti nella pole dance pubblica un video.

Non appena messo sul social cominciano a piovere le critiche degli haters, che la accusano di sembrare un kebak. La bella Valentina con il suo gesto ha ottenuto l’effetto contrario, quello di farsi criticare! La sua esibizione quindi non è stata apprezzata? Non proprio, solo che alcuni haters non hanno perso tempo a commentare negativamente il suo video.

Per fortuna sono stati anche in tanti a complimentarsi con Valentina per la sua bravura. La giovane ha praticato la disciplina con impegno, contrariamente alla sorella che l’ha praticata solo per gioco, e ha raggiunto un buon livello. Anche se Chiara è più snella, Valentina risulta più femminile mentre ruota sul palo e le sue forme sono davvero seducenti.

I risultati raggiunti in questa disciplina che sembra semplice ma non lo è sono frutto di impegno e buona volontà e la Ferragni ha dimostrato che lavorando si può fare tutto. E a ripagarla della fatica ci sono i commenti positivi dei fan che l’adorano e le vogliono bene. Sono infatti tantissimi a dirle che è meravigliosa, sexy e bella, e che fa venire voglia di intraprendere questa disciplina visti i miglioramenti ottenuti. Parole che per Valentina sono state molto gratificanti!