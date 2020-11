Valentina Dartavilla Lupi attacca duramente Gemma Galgani: "Vuole essere sempre la regina"

Valentina Dartavilla Lupi nell’ultimo periodo è al centro delle vicende del trono over di “Uomini e Donne“. La dama trentaquattrenne, dopo alcune frequentazioni con diversi cavalieri, ha posato gli occhi su Maurizio. Maurizio è colui che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani, ma il cavaliere porta avanti entrambe le frequentazioni, alternando la conoscenza di Gemma a quella di Valentina.

Tra le due donne ci sono già stati diversi screzi. La Galgani è ormai cotta di Maurizio e ciò la porta a sfoderare gli artigli, ma Valentina non perde occasione per punzecchiarla. In realtà, già quando Gemma uscì dallo studio perché Tina le avrebbe detto all’orecchio parole irripetibili, la Dartavilla Lupi aveva difeso la Cipollari asserendo che la Galgani se l’era cercata.

Anche Gianni Sperti intervenne durante quell’episodio, ritenendo di cattivo gusto l’esternazione di Valentina. E questa cosa, la dama torinese alla Dartavilla Lupi non l’hai mai perdonata. A ciò si è aggiunto il fatto che entrambe stiano frequentando lo stesso uomo, uomo del quale Gemma sembra ormai invaghita totalmente. Valentina però ha confessato ciò che pensa realmente della dama torinese.

Attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, la Dartavilla Lupi ha attaccato pesantemente la Galgani. “Se stesse zitta ogni tanto sarebbe meglio. Gemma vuole essere sempre la regina, non mi è mai piaciuta“, ha dichiarato Valentina. Appare chiaro dunque che tra le due donne non vi sia grossa simpatia, tanto che in trasmissione non fanno altro che litigare.

La Dartavilla Lupi ha inoltre asserito che della Galgani non le importa nulla, spesso parla sopra la gente e non ha voglia di perder tempo con lei. In merito alla frequentazione con Maurizio che ha 50 anni, mentre Valentina di anni ne ha 34, la dama ha ammesso che non la spaventa la differenza di età e che è abituata ad avere uomini più grandi di lei, dato che già in passato le è capitato.

La dama inoltre, ha confessato che in realtà questa è la sua seconda esperienza nel talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. La sua prima volta è stata quando sul trono era seduto Federico Mastrostefano e Valentina era scesa per corteggiarlo. Le cose poi non sono andate, tanto che nessuno la ricordava.