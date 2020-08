Valentina Dallari ricoverata: "Ho sbattuto la testa"

La famosa deejay Valentina Dallari ha di recente aggiornato i suoi fan, con una serie di Instagram stories, dove riporta una sua spiacevole vicenda, da poco accaduta. La ragazza è stata vittima di un incidente casalingo, dove dichiara di aver perso inspiegabilmente i sensi e di aver urtato violentemente la testa contro il tavolo del giardino.

Grande preoccupazione da parte dei fan, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito spiegato l’accaduto, tranquillizzando tutti, affermando di non aver riportato grosse contusioni, ma solo un bernoccolo sulla testa. La ragazza infatti, dopo l’incidente, si è recata in ospedale per ricevere le giuste cure e i dovuti accertamenti del caso.

La deejay, nelle sue IG stories, ha riportato le dinamiche della vicenda: “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo da giardino“. In seguito ha poi aggiunto, con fare scherzoso: “Fatto controllo, tutto okay. Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile. P.S: dopo questa testata spero di non diventare normale“.

Il passato di Valentina Dallari

Molto apprezzata in ambito musicale, la Dallari è una deejay di successo, divenuta anche giudice del programma Mediaset “All Together Now”. In passato la donna ha anche partecipato al noto dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, scegliendo il corteggiatore Andrea Melchiorre, consolidando anche una bella relazione, durata però solo qualche mese.

La ragazza ha però un passato alquanto burrascoso dal punto di vista fisico, dove lei stessa ha dichiarato di aver combattuto la sua battaglia per una serie di disturbi alimentari. Tali disturbi hanno poi costretto la deejay a sospendere la sua attività lavorativa, per un ricovero in ospedale. Oggi la Dallari si è riappropriata del suo corpo, tornando anche a lavorare a pieno regime.