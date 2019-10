Valentina Dallari di U&D si è fidanzata con un famoso rapper

Sembra che Valentina Dallari abbia ritrovato l’amore. L’ex tronista e dj bolognese, che ultimamente fa il giro di tutte le librerie per Non mi sono mai piaciuta, era single da mesi dopo l’ultima relazione con il manager Alessandro De Luca. Quest’ultimo è stata una persona molto importante per lei, in quanto l’aiutata ad intraprendere il percorso di guarigione dall’anoressia, una malattia spietata e silenziosa che le stava spegnendo il sorriso. Ora, Valentina è una donna nuova, più serena e sopratutto è di nuovo innamorata.

Si tratta di Junior Cally, al secolo Antonio Signore, rapper romano classe ’91 con una carriera in salita nel panorama del rap italiano. L’artista originario di Focene è noto al pubblico anche per alcune comparse in televisione, tra cui Capodanno in musica su Canale 5, nella quale ha pronunciato frasi un po’ provocatorie, mettendo un po’ in imbarazzo Federica Panicucci. Ma Junior Cally non è soltanto un personaggio che attira l’attenzione, ma è un vero e proprio artista con un curriculum di tutto rispetto. Infatti, il rapper ha appena pubblicato il suo secondo album intitolato Ricercato, riscuotendo un grande boom di vendite.

Il ragazzo però non è soltanto fortunato nella sua carriera artistica ma anche in amore. Da diverso tempo si vocifera che lui abbia intrapreso una frequentazione con Valentina Dallari, ma la conferma è giunta solo poche ore fa sul profilo Instagram dell’ex tronista. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato un filmato in cui è intenta a ridere e scherzare assieme a Junior Cally. A quanto pare, la loro complicità è negli occhi di tutti i fan che si sono accorti che tra i due sta nascendo qualcosa di davvero importante. Insomma si tratta di immagini che parlano da sole, senza bisogno di dichiarazioni.

Valentina Dallari e Andrea Melchiorre: ultime dichiarazioni

Ultimamente, Valentina Dallari è stata al centro di vari gossip, sopratutto quelli inerenti alle dichiarazioni sull’ex fidanzato Andrea Melchiorre. Nel suo libro “Non mi sono mai piaciuta“, emerge una figura non molto positiva dell’ex compagno, il quale viene descritto come un mentitore seriale. Ovviamente il diretto interessato è rimasto piuttosto offeso da queste accuse e ha dichiarato: “Non sopporto vedere utilizzata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience. Quindi, ogni azione corrisponde ad una conseguenza e ci penseranno i miei legali“.

Insomma come finirà questa faccenda? Chissà, quello che per ora sappiamo è che il suo libro sta riscuotendo tantissimo successo. Infatti, il libro “Non mi sono mai piaciuta” è diventato un ottimo esempio per tutte le ragazze, soprattutto per quelle come Valentina che hanno combattuto o che stanno combattendo contro il terribile mostro dell’anoressia.