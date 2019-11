Valentina Dallari contro Giulia De Lellis

È scontro tra le due ex partecipanti di “Uomini e Donne“, Valentina Dallari e Giulia De Lellis. La prima è un ex tronista molto amata che è appena uscita da un periodo buio, la seconda è un ex corteggiatrice che oggi fa l’influencer. Valentina e Giulia hanno sempre viaggiato su due binari differenti e adesso si scontrano a causa di alcune esternazioni da parte della De Lellis.

Valentina Dallari, come detto in precedenza, è appena uscita da un periodo molto burrascoso che l’ha vista vittima di anoressia. Ha combattuto la sua battaglia e l’ha vinta a testa alta, tornando più forte di prima, dopo un periodo di reclusione -per sua stessa ammissione- in una clinica, utile per riabilitarsi e superare il dramma che l’ha vista coinvolta.

L’anoressia, purtroppo ad oggi è un male del quale sono affette numerosissime persone, soprattutto le donne, le giovani donne, le quali sono vittime di veri e propri complessi che spesso sfociano in uno dei mali del secolo. La Dallari ha vissuto tutto ciò e si è sentita in dovere di controbattere alla De Lellis, dopo la messa in onda di un servizio da parte delle “Iene“.

Durante l’ultima puntata de “Le Iene”, Giulia De Lellis è stata la protagonista di un servizio che l’ha vista incontrare i suoi haters e durante il filmato Giulia ha pronunciato delle frasi che non sono andate giù alla Dallari. Nello specifico la De Lellis ha asserito: “Preferisco la donna magra. Io, però, non ho insultato le donne grasse. Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente!“.

Ciò ha mandato su tutte le furie Valentina che ha commentato attraverso delle Instagram stories, scrivendo: “Le donne non si dividono in magre o grasse. Non esiste, non si può sentire, ed è veramente squallido pensare che ci siano ancora persone che catalogano altre donne in questo modo. Avere il grasso addosso è una frase dispregiativa“.

Insomma la risposta della Dallari, agli scivoloni della De Lellis è stata forte, considerando anche che Giulia è un influencer che vanta di un pubblico femminile giovane molto, molto alto, e lei dovrebbe essere da esempio. Sicuramente Giulia avrà modo di scusarsi e non resta che attendere proprio le sue scuse.