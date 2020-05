Valentina Dallari attacca Giulia De Lellis: "Trasmette solo cag**te"

Non è la prima volta che assistiamo ad uno scontro tra Valentina Dallari e Giulia De Lellis, entrambe conosciute per aver partecipato a “Uomini e Donne”. Durante una vecchia intervista rilasciata dalla fidanzata di Andrea Damante a “Le Iene”, ha dichiarato di preferire le donne magre, anche se sottolinea di non avere mai insultato quelle grasse.

Un’affermazione che ha però indignato Valentina Dallari, che in alcune storie su Instagram accusa Giulia De Lellis di non poter suddividere le donne in magre e grasse. E, secondo l’ex tronista, ascoltare frasi di questo tipo al giorno d’oggi è un qualcosa di disgustoso.

Il nuovo attacco di Valentina Dallari a Giulia De Lellis

La nuova lite social tra Valentina Dallari e Giulia De Lellis riguarda nuovamente lo stesso argomento. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, in un post, ha dichiarato: “Essendo tornata a Milano per lavoro ho fatto le prove per una campagna e devo asciugarmi un po’ diciamo che questa quarantena ci ha fatto gonfiare un po’ tutti“.

Affermazioni che hanno immediatamente fatto infuriare Valentina Dallari, accusando Giulia De Lellis di essere la solita superficiale. Per lei infatti la De Lellis non merita tutto questo spazio che si sta guadagnando negli ultimi anni, ed oltre a starle antipatica, l’etichetta come una persona iper negativa.

Ma gli attacchi di Valentina Dallari non si fermano qui, in quanto la ragazza rivela di non avere timore dinanzi a un attacco social: “Per favore, apriamo gli occhi. Questa quarantena sarà servita per aprirli, per non dare credito a sta gente che non ha né arte né parte, non trasmette niente se non ca***te. E la cosa più preoccupante è che c’è gente che le dà lavoro. […] aiutano un danno a diventare un mega danno”.