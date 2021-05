Valentina Autiero svela: "Se dovessi aprire certe chat…"

Valentina Autiero è stata una delle dame più discusse del trono over di “Uomini e Donne“. Grazie al talk show di Maria De Filippi ha conosciuto la popolarità e oggi che non fa più parte del programma, continuare a fare alcune dichiarazioni che gli riguardano. Dopo circa 5 anni, la Autiero uscì dalla trasmissione con il cavaliere Germano, ma le cose tra loro non sono poi andate.

Da quel momento la Autiero non ha più messo piede in studio, nonostante la De Filippi durante una puntata abbia svelato che in realtà la dama contatta la redazione per rimettersi in gioco. Attraverso il suo profilo Instagram, Valentina ha attaccato un gruppo di persone che a quanto pare si sono incontrate e che in passato hanno parlato male alle spalle.

La dama non ha fatto nomi né cognomi, ma il suo riferimento va chiaramente a qualche ex collega di “Uomini e Donne”. Nelle ultime ore, le ex dame Maria Tona, Veronica Ursida, Aurora Tropea e Giulia Mastrantoni, si sono incontrate. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma sono state le uniche a mostrarsi insieme sui social e in sintonia.

“Vedo certe storie su Instagram di finte amicizie, finti incontri. Se uno con l’altro sapessero quanto si sono sparlati e insultati, mi farei solo un sacco di risate. Ma come si fa a sparlare della gente e poi passarci le giornate insieme, facendo finta di essere amici? Se dovessi aprire certe chat… è meglio che non continuo“, queste le parole della Autiero.

Solo qualche settimana fa, abbiamo assistito ad uno scontro social che vedeva Valentina e Roberta Di Padua da un lato e Aurora, Veronica e Maria dall’altro. Se più indizi fanno una prova, allora difficilmente si è trattato di una coincidenza. Lo sfogo di Valentina era rivolto proprio alle ex dame. Chissà se vorranno o meno replicare. Nel mentre la Autiero ha ammesso che se svelasse alcune chat, probabilmente scatenerebbe il putiferio.