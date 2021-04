Valentina Autiero e Nicola Vivarelli, legame sospetto: le parole dei diretti interessati

L’ex dama di “Uomini e Donne“, Valentina Autiero, è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta al centro del discorso vi è Nicola Vivarelli. Quando il giovane Sirius approdò in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani, la Autiero subito posò gli occhi sul cavaliere. Gli fece capire in tutti i modi che era interessata a lui, ma Nicola fece orecchie da mercante, confermando di volersi concentrare solo su Gemma.

Il percorso della Autiero ha poi preso una piega differente e oggi è fuori dal programma. Vivarelli invece, dopo aver rotto con la Galgani, è andato via per motivi di lavoro salvo poi tornare qualche settimana fa. A molti però non è sfuggito il fatto che tra Nicola e Valentina il rapporto si è instaurato e soprattutto nel tempo è cresciuto.

I due hanno ripreso a sentirsi attraverso i social, quando lui era imbarcato per lavoro. A confermarlo è stato lo stesso Sirius attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”. “Ci siamo scambiati qualche messaggio quando ero in mare“, queste le parole del cavaliere. Nicola ha poi chiarito la sua posizione in merito al rapporto con la Autiero, smentendo tutte le malelingue.

Vivarelli ha ammesso che lui e Valentina sono solo amici: “Tra me e Valentina Autiero non c’è nulla se non un’amicizia“. La stessa Autiero è intervenuta, mostrandosi basita per il fatto che qualcuno abbia potuto pensare che tra lei e Nicola ci fosse dell’altro e riagganciandosi alle parole di Sirius, sarcastica sui social ha aggiunto: “Ma perché c’erano dubbi?“.

I due protagonisti del trono over hanno di fatto smentito le voci che li vedrebbero vicini. Molti utenti hanno creduto che potesse esserci dell’altro, solo per aver assistito ad una loro conversazione sui social nella quale si mostravano complici. La verità è che sono solo amici e la complicità che traspare è solo frutto di qualche messaggio scambiato quando Nicola era in mare.