Vacanze finite in anticipo per Kate, mentre Meghan Markle appare sempre più sola

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Nonostante dall'esterno sembra che i reali passino una vita nel relax più completo, lontani dai pensieri che affliggono le persone comuni, non è vero che i residenti di palazzo reale non hanno problemi per la testa. Forse sono meno importanti, e sotto certi aspetti, non preoccupanti rispetto ai problemi di tante altre persone, ma nel loro piccolo, anche la famiglia reale, sembra che si ritrovi ad avere, ed a risolvere problemi.