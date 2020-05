Ursula Bennardo sogna di partecipare al GF Vip

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni fatte durante delle Instagram Stories, dove i due ex protagonisti di “Uomini e Donne” si sono lasciati andare a delle confidenze inedite, che hanno fatto gioire i fan. Per tenere sempre aggiornati i numerosi followers, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e la sua compagna hanno fatto una sorta di intervista.

Durante le recenti Instagram Stories i due ex protagonisti di “Temptation Island Vip” hanno toccato gli argomenti più vari, anche quello di un’ipotetica partecipazione di Ursula Bennardo ad un reality show, scelta che sarebbe ricaduta sul celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”.

Ursula Bennardo confessa di voler partecipare al Grande Fratello Vip

L’ex dama del trono over di “Uomini e Donne” si è detta disponibile ad entrare nella casa più spiata d’Italia per rivivere il percorso fatto quest’anno dal suo compagno, che ricordiamo è arrivato tra i finalisti dell’edizione 2020. La Bennardo ha fatto anche altre rivelazioni inaspettate in merito al periodo in cui corteggiava Riccardo Guarnieri.

Per molto tempo non c’era un buon rapporto tra Sossio e Riccardo, proprio a causa di Ursula. Chiarite le posizioni ed i sentimenti di entrambi, ormai tra i due è scoppiata una bella amicizia. Durante la diretta Instagram Sossio ha sorpreso tutti domandando a Ursula se avesse intenzione di partecipare a qualche reality show e la Bennardo ha replicato che prenderebbe parte solo al Grande Fratello Vip.

Per Ursula “L’Isola dei Famosi” è troppo avventurosa ed impegnativa, quindi idea scartata sin dall’inizio. Cosa diversa invece per Sossio, che recentemente ha confessato di voler far parte del prossimo cast del celebre reality show ambientato in Honduras. L’ex gieffino ha posto delle domande davvero imbarazzanti alla sua compagna, toccando anche degli argomenti delicati.

Sossio ha chiesto a Ursula di raccontare della sua esperienza al dating show “Uomini e Donne” e dei motivi che l’hanno portata a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi. La Bennardo ha spiegato che stava vivendo un periodo un po’ particolare della sua vita, tale per cui sentiva di misurarsi con nuove esperienze.