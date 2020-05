Ursula Bennardo lancia un attacco sui social: "Sfruttate i sentimenti per un po’ di popolarità"

Ursula Bennardo ha conquistato la sua popolarità grazie al trono over di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama è stata una delle protagoniste per via della sua relazione con il calcialtore Sossio Aruta, anche se le cose tra i due non sono state sempre semplici.

La loro storia d’amore è stata caratterizzata da molti alti e bassi e si conta anche una partecipazione a “Temptation Island” finita male per entrambi. Tuttavia, grazie alla sua insistenza, Sossio Aruta ha riconquistato nuovamente la fiducia di Ursula Bennardo e ad oggi si stanno godendo il loro amore insieme alla primogenita Bianca.

L’attacco di Ursula Bennardo

Ursula, insieme al suo compagno, resta comunque molto attiva sui social network, rilasciando varie interviste sui settimanali di cronaca rosa. In queste ore l’ex volto di “Uomini e Donne” ha lanciato un duro attacco, non specificando però a chi fosse indirizzato.

Entrando nel dettaglio la dama invita una presunta coppia a non giocare mai con la fiducia dei telespettatori: “Se sfruttate i sentimenti per avere popolarità e quindi giocate con un cuore e con il pubblico vi consiglio di cambiare strategie perché così perdete credibilità, dignità e stima e automaticamente pubblico e follower. Il pubblico non è stupido e va rispettato”.

Nonostante non abbia fatto nessun nome, si può comunque ipotizzare a chi fosse indirizzato questo messaggio. I primi sospetti ricadono su Sirius e Gemma Galgani, che in questi giorni vengono accusati dal pubblico di aver messo su un teatrino per continuare a far parlare di loro.

Il messaggio di Ursula Bennardo potrebbe essere indirizzato anche a Serena Enardu e Pago. Infatti non sarebbe la prima ad accusare l’ex volto di “Uomini e Donne” di aver partecipato al “Grande Fratello Vip” con il solo scopo di avere un po’ di popolarità e non per riconquistare l’amore del cantante.