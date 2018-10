Ursula Bennardo conferma il corteggiamento di Sossio Aruta, ma lei frena: "Sossio e Ursula sono morti"

La coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti durante la loro partecipazione al trono over di Uomini e Donne, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. I due, con tante critiche e dopo una lunga conoscenza, sono usciti insieme dal programma per continuare la loro storia d’amore al di fuori degli studi di Mediaset.

I due, in comune accordo, hanno deciso di partecipare anche alla prima edizione di Temptation Island Vip, il reality show dove è testato l’amore di sei coppie. La loro avventura però non è andata nei migliori dei modi, poiché Sossio Aruta sin dal primo momento si è avvicinato alla giovane tentatrice Sara Melucci. Proprio per questo motivo, una volta dinanzi all’ultimo falò, Ursula ha voluto chiudere definitivamente la loro relazione.

Ursula Bennardo però, nell’ultima intervista rilasciato a “Uomini e Donne Magazine“, rivela che Sossio Aruta non ha perso le speranze di riconquistarla: “È veramente dura per me. Mi dice che è innamorato, che gli manco, che sono l’unica donna che lui vede nel futuro è che non vuole perdermi. Mi conferma che mi stima e non mi ha mai tradita…Sossio davanti alle telecamere è in un modo e fuori invece è un altro. Lui ha confermato a Maria e Simona che era finita, ma appena terminata la registrazione mi ha fermata per salutarmi e ha chiesto di potermi incontrare”.

Per stessa ammissione di Ursula Bennardo, si sono incontrati dopo le registrazioni di “Uomini e Donne“: “È rimasto casa mia da mezzogiorno fino alle 7:00 di sera. Abbiamo parlato e discusso di tutto. In studio mi ha fatto arrabbiare dicendo che eravamo stati insieme e invece non è assolutamente vero. Io ho continuato a rifiutarlo. Per me il problema principale era capire se questa storia poteva ricominciare”.

Nella stessa intervista, Ursula Bennardo rivela che grazie a Temptation Island Vip ha capito di aver provato davvero un forte sentimento nei confronti di Sossio Aruta. La dama ha comunque messo un definitivo punto a questa storia dopo aver scoperto che il “Re Leone” stava chattando con una giovane ragazza su Instagram mentre i due stavano riprovando a risistemare le cose. Ursula sembra davvero convinta di ciò che dice, e nel finale d’intervista dichiara: “Per me la storia è finita. Merito di più, Sossio e Ursula sono morti”.