Ursula Bennardo attacca pesantemente Gemma Galgani: "È un problema psicologico"

Gemma Galgani fa sempre parlare di sé. La dama torinese, anche quest’anno è tornata nel parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne”. Le registrazioni sono riprese e di certo le novità non sono mancate. Proprio la Galgani, si è resa protagonista di un cambiamento che di certo non è passato inosservato: si è rifatta il seno e un aggiusto alle labbra.

Già lo scorso anno, la Galgani era tornata in trasmissione annunciando di essersi rifatta il viso. Quest’anno invece è toccato al seno e alle labbra. Sicuramente quando la puntata andrà in onda, assisteremo all’ira di Tina Cipollari pronta a bacchettare la sua nemica. In realtà, oltre alla Cipollari, anche Ursula Bennardo ha attaccato pesantemente Gemma. La compagna di Sossio Aruta non ha mai avuto un buon feeling con la dama torinese.

A sto giro, Ursula non ha apprezzato i nuovi ritocchini messi a punto dalla Galgani. Attraverso il proprio profilo Instagram, dopo la pubblicazione delle anticipazioni della prima registrazione di “Uomini e Donne”, la Bennardo ha tuonato: “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!“. L’ex dama ha ammesso di essere favorevole alla chirurgia estetica, ma non per Gemma.

La sua idea è che la dama torinese viglia fermare l’età che avanza. Ursula dunque, condivide a pieno il pensiero di Tina. Anche la Cipollari ha sempre attaccato Gemma, accusandola di non accettare la sua età e voler apparire come una ragazzina. La Bennardo ha poi proseguito, lanciando un’ulteriore bordata alla Galgani e tirando in ballo Giorgio Manetti, ex storico di Gemma.

“Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio“, queste le dichiarazioni della compagna di Sossio. Indubbiamente tutti sono curiosi di vedere il risultato ottenuto da Gemma che, ancora una volta, ha fatto parlare di sé. Il prossimo 13 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Uomini e Donne” e solo allora, vedremo tutto quanto. Nel mentre la Galgani resta in silenzio, senza replicare a Ursula.