UPAS, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso di nuovo genitori: il dolce annuncio per Viola Belle

E’ nata Viola Belle, la bimba di Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso, attori nell’amata e ormai longeva soap opera di Rai 3 “Un posto al Sole”. L’annuncio dell’attesa era già stato diffuso tempo fa, ma solo a maggio avevano saputo di aspettare una bella femminuccia e ora, sui social, condividono la loro gioia con i fan.

Nello scatto che hanno deciso di condividere con i followers che li seguono affettuosi, si vedono due dolci piedini piccoli piccoli e un braccialettino con il nome della bimba. La foto non è stata postata subito dopo il lieto evento, ma quattro giorni dopo, quando ormai i neo genitori si erano goduti i primi respiri di vita della loro cucciolina e si sono sentiti pronti per condividere con il mondo la loro felicità.

UPAS, l’annuncio di papà Michelangelo e mamma Samanta

Il papà Michelangelo Tommaso, alias Filippo Sartori nella soap opera, ha scritto un dolce post che annunciava l’arrivo della loro Viola: “Con immensa gioia e felicità io e @samantapiccinetti vi presentiamo la nostra piccola Viola Belle. Ha già 4 giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi. Un abbraccio grande da parte nostra a tutti voi che ci avete tanto chiesto! Inutile dire che siamo già innamorati pazzi di lei” .

Anche la mamma Samanta non è riuscita a trattenere la gioia e ha dovuto postare un messaggio per gridare a tutto il web quanto il suo cuore fosse colmo di euforica felicità. La Piccinetti, oltre a ringraziare i suoi fan, ha voluto rivolgere un pensiero d’amore anche al marito, e alle sue due piccoline: “Eh si …già innamorati pazzi di te piccola Viola Belle” poi con grande sincerità, rivela di essersi spesso domandata come avrebbe potuto amare nella stessa maniera della prima figlia, anche questa nuova arrivata: “E invece, senza che tu riesca a realizzare, ti travolge, ti sconvolge, ti allarga il cuore e lo riempie di nuovo. (…) Michelangelo, Sole Caterina, Viola Belle, siete tutta la mia vita!”.

Samanta e Michelangelo si sono sposati nel 2017, a luglio, non a Napoli dove viene girata la loro soap, ma nella splendida Toscana. La cerimonia è stata romantica e suggestiva e come scenario hanno scelto un tenuta nella campagna di Siena. Ricordiamo, infatti, che la Piccinetti è nata proprio in quei posti e così hanno mantenuto la tradizione di unirsi in matrimonio nella città natale della sposa. I colleghi di lavoro erano presenti alla cerimonia e gli sposi sono stati accompagnati all’altare dalla piccola Sole Caterina, che attualmente ha 4 anni.