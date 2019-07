Uomini e Donne, Valentina Pivati chiede una cena gratis in cambio di pubblicità sul suo profilo Instagram

Valentina Pivati ha ottenuto il suo successo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con il ruolo di corteggiatrice di Mariano Catanzaro. La sua bellezza misto a un pizzico di temeriarietà hanno convinto il tronista a scegliere proprio lei, anche se la loro storia d’amore non è durata molto.

Come possiamo notare dal suo profilo Instagram, ad oggi Valentina Pivati si è fidanzato con un altro uomo completamente lontano dalla luce dei riflettori. La sua esperienza a Uomini e Donne, fino ad oggi, le ha garantito uno spazio nel mondo della moda e delle influencer, ma il suo desiderio resta quello di sfondare sul piccolo schermo.

La richiesta di Valentina Pivati

Come riportato anche da “BitchyF“, il ristorante “Principe Granatelli“, situato a Mazara del Vallo, comune italiano di Trapani, in Sicilia, ha pubblicato un messaggio proprio di Valentina Pivati. Quest’ultima richiede una cena gratis per il mese di agosto in cambio di una piccola sponsorizzare sul suo profilo Instagram.

Il post originale nel quale rispondevano all’influencer: “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafu” e che ha ottenuto numerose condivisioni sui social network, è stato cancellato da coloro che gestiscono la pagina del ristorante. Successivamente arriva una replica da parte dello staff, in cui rivelano di aver voluto eliminare il contenuto, divenuto immediatamente virale, con l’obiettivo di rispettare l’etica del loro lavoro e di quello altrui. Non escludono comunque di poter lavorare con degli influencer nei successivi mesi.

Nel mezzo spiegano i motivi: “Ci teniamo a precisare che siamo sempre alla ricerca di persone con cui collaborare, con modalità che possano apportare un valore aggiunto a tutte le persone coinvolte. Ciò significa che non basta essere un ‘influencer’ ed avere 100,000 followers su Instagram ma è più importante decidere assieme come poter collaborare in maniera virtuosa”.