Uomini e Donne, Valentina Dallari accusa Andrea Melchiorre di aver portato della droga durante un’esterna

Nella giornata del 24 settembre è uscito il primo libro di Valentina Dallari intitolato “Non mi sono mai piaciuta“. In questa autobiografia parla sia dei suoi problemi di salute, quando arrivò a pesare 37 chili, ma anche delle sue esperienze televisive, soprattutto quella avuta da tronista a “Uomini e Donne“.

Valentina Dallari, un po’ come fatto anche da Giulia De Lellis, non si è risparmiata con delle dichiarazioni davvero molto scottanti. Nella sua autobiografia ha raccontato che durante un’esterna senza telecamere Andrea Melchiorre, uno dei suoi vecchi corteggiatori, le avrebbe rivelato di aver avuto dei problemi con la legge a causa della droga.

Le parole di Valentina Dallari

Nel libro, Valentina svela alcuni dettagli sconvolgenti su Andrea Melchiorre: “Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio. Io fui molto comprensiva, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli”. In un’altra esterna, ovviamente sempre senza telecamere, il corteggiatore, come rivela la Dallari, le avrebbe messo addirittura un pezzo di ganja nelle scarpe.

Valentina Dallari comunque non si nasconde in questo libro, rivelando che anche lei ha fatto uso di droga per cercare di rendere tutto meno angosciante. Questo metodo le consentiva di sentirsi più sicura dei suoi mezzi.

La risposta di Andrea Melchiorre

Andrea Melchiorre, utilizzando il suo profilo Instagram, ha voluto rispondere alle accuse ricevute da Valentina Dallari scritte sul suo libro. L’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” ci tiene a ricordare tutte le calunnie ricevute negli ultimi quattro anni, decidendo però di non replicare mai.

Rivela che non sopporta che la sua immagine venga usata in questa maniera e proprio per questo motivo ha deciso di affidarsi ad avvocati: “Ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali”.