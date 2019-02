Uomini e Donne, Tina Cipollari durante la scelta di Teresa attacca duramente Gemma Galgani: "La mummia porta iella!”

Tina Cipollari, nelle ultime ore, è stata oggetto di critiche e di polemiche dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto inerente alla scelta della tronista Teresa mentre sta parlando con la sua acerrima nemica Gemma Galgani. La dama torinese infatti è stata scelta da Maria De Filippi assieme a Giulia De Lellis per assistere in tutto e per tutto la ragazza napoletana.

Teresa, durante lo speciale di Uomini e Donne andato in onda venerdì 15 febbraio 2019, ha scelto Andrea Dal Corso e purtroppo si è beccata un bel “no” annunciato in parte dallo stesso corteggiatore veneto. Tina Cipollari a tal proposito ha pubblicato un post sulle sue Instagram Stories dove si vede Gemma intenta a rincuorare proprio Teresa poche ore prima della sua festa all’interno del castello.

Fin qui nulla di male se non fosse per il fatto che la vamp di Viterbo, come al solito ha voluto esagerare con le parole asserendo senza tanti peli sulla lingua “L’ho sempre detto che la mummia porta iella!”. Tina infatti non si è solamente riferita al fatto che la Langella è stata respinta da Andrea ma anche che l’amica di Gemma ovvero Ida Platano non ha avuto fortuna in amore e con Riccardo Guarnieri purtroppo la storia è finita subito dopo Temptation Island.

Inutile dire che questa battuta non è per nulla piaciuta ai tantissimi utenti che immediatamente si sono riversati sul suo profilo per criticarla aspramente accusandola di bullizzare Gemma. In molti oltretutto hanno fatto notare a Tina che in passato l’accusa di portare iella ha rovinato la vita a tantissimi personaggi tra cui anche Mia Martini e Marco Masini.

La Cipollari per il momento non ha ne rettificato ne tantomeno cancellato la foto in questione. Quasi sicuramente porterà tali prove in trasmissione e, nel parterre del trono Over, si diverterà a prendere di mira Gemma che, a modo suo, ha cercato in tutti i modi di aprire il suo cuore spiegando a Teresa quanto sia difficile trovare l‘amore vero.