Uomini e Donne, Tina Cipollari di nuovo contro Gemma: "Usa i segreti degli uomini"

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati il simbolo di “Uomini e Donne“. Le loro diatribe tengono incollati allo schermo milioni di telespettatori che ogni giorno assistono alle eterne guerre tra le due punte di diamante de programma di Maria De Filippi. Il filo conduttore dei loro battibecchi è sempre lo stesso: Tina è sempre più convinta che Gemma non stia cercando l’amore ma solo visibilità.

A telecamere spente lo scontro non termina, passa soltanto su altri mezzi di comunicazione che a volte possono essere i social altre sono, come in questo caso, i vari giornali di gossip e spettacolo. Questa volta tocca al Magazine di “Uomini e Donne” raccogliere lo sfogo della Cipollari che rivela un nuovo punto di vista sulle passate relazioni della Galgani.

La bionda opinionista, infatti, è convinta che Gemma usi i segreti e le confessioni private dei suoi vari corteggiatori per poi usarle contro di loro in pubblico. Queste affermazioni sicuramente non faranno piacere alla dama torinese che ha sempre millantato la sua buona educazione e il rispetto che ha per il prossimo.

Uomini e Donne, le parole di Tina Cipollari

“Gemma è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato. Usa i loro segreti, le loro debolezze, per ricattarli e li spiattella in pubblico quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che con questo modo di fare possa trovare l’amore”, ha sentenziato la Cipollari convinta ferma sulle sue opinioni.

Non solo, riguardo agli ultimi ritocchi estetici che la Galgani ha deciso di fare sul suo viso per distendere i segni del tempo, Tina dichiara che possono essere utili per migliorare l’immagine di Gemma, ma non certo il suo carattere: “Credo che un chirurgo plastico possa sistemare un viso segnato dal tempo, possa ridare tono a labbra, seno, lavorare su un ventre sporgente ma purtroppo non può cambiare il carattere di una persona“.

Tina non riesce a digerire il fatto che, in passato, Gemma abbia sempre criticato chiunque avesse deciso di intervenire chirurgicamente sul proprio aspetto, sostenendo di essere legata al suo aspetto e di accettarsi così com’era: “Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. lo non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione“, ha concluso la Cipollari.