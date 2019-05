Uomini e Donne, Teresa Langella criticata sui social. L’ex tronista avrebbe deluso i suoi tantissimi fan

Teresa Langella è stata sicuramente una delle troniste più amate ed apprezzate di Uomini e Donne ma, da qualche settimana, non sembra essere più così. Sono tanti infatti i detrattori che si sono riversati sul suo profilo Instagram per commentare negativamente alcuni atteggiamenti suoi e del fidanzato Andrea Dal Corso.

La ragazza napoletana infatti viene costantemente accusata di essere letteralmente cambiata rispetto a quando era presente nel dating show di Maria De Filippi. La sua storia d’amore con Andrea sta comunque proseguendo a gonfie vele e i due, ospiti di una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, hanno rivelato altresì di essere fuggiti per una vacanza d’amore a Bali.

Teresa ed Andrea non hanno di certo perso tempo e, come succede a molti ex tronisti, hanno voluto documentare il tutto attraverso delle bellissime immagini sui rispettivi profili Instagram. La ragazza napoletana, infatti, è riuscita anche a raggiungere il milione di follower come altre sue colleghe ma purtroppo i commenti negativi nei suoi confronti continuano ad essere quotidianamente presenti.

Questo perché, moltissimi fan, si sono accorti che qualcosa è cambiato e che Teresa non sembra essere più la ragazza semplice, genuina e disinteressata al “business” che si era mostrata durante la sua permanenza nel parterre di Maria De Filippi. Il suo account, ad oggi, è infatti pieno di moltissime foto pubblicitarie e sponsorizzazioni di brand che stanno infastidendo e non poco, gli utenti iscritti al suo profilo e a quello del fidanzato Andrea.

Per il momento, Teresa, non ha voluto dire nulla in merito ne rilasciare dichiarazioni ma in tanti continuano a puntare il dito contro di lei e le sue paure nei confronti di Andrea durante il trono di Uomini e Donne.Vedremo dunque come finirà questa storia ma soprattutto se i due continueranno a usare i social per visibilità.