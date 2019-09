Uomini e Donne, Teresa Cilia replica alle parole di Maria De Filippi: un motivo di salute dietro al suo abbandono

Sembra non essersi placato lo scontro a distanza tra Teresa Cilia e la redazione del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“, stavolta a riaccendere la polemica c’ha pensato la stessa conduttrice, Maria De Filippi, che nel corso di una recente registrazione di una nuova puntata del Trono Classico, ha voluto citare alcune persone che hanno lavorato per il programma, che però hanno chiesto un compenso più elevato per il loro lavoro.

Stando alla versione della De Filippi, che si appresta a condurre anche le prime puntate del talent show “Amici Celebrities”, dopo che alcuni suoi dipendenti non hanno ottenuto uno stipendio più alto del dovuto, hanno incominciato a gettare ombre su un’altra persona che lavora per la redazione e a stretto contatto con la conduttrice.

La verità di Teresa Cilia

La presentatrice si è ben guardata dal fare dei nomi, rimanendo quindi sul generico, anche se, considerato il recente gossip e le polemiche che hanno travolto il programma la scorsa estate, il riferimento per molti è molto chiaro, cioè quello all’ex tronista della trasmissione, che ha avuto un ruolo attivo nell’altro celebre programma della De Filippi, “C’è posta per te”.

Dopo la divulgazione dei primi spoiler dell’ultima registrazione, quindi delle dichiarazioni di Maria De Filippi, non è tardata ad arrivare la replica della Cilia e del marito Salvatore Di Carlo, che hanno voluto fornire la propria versione dei fatti, dicendo: “Ho letto un po’ di cose. Ancora una volta è uscito il mio nome. Io non rifiuto mai un lavoro e accetto tutto“.

La Cilia poi ha proseguito dicendo che nella vita ha fatto di tutto, dai lavori umili ai più belli, pur di affrontare tutte le difficoltà economiche giacché il marito non trovava un lavoro. Poi Teresa ha lanciato una frecciatina accennando anche alle promesse che le hanno fatto e non hanno mantenuto.

L’ex di “Uomini e Donne” ha poi proseguito dicendo che a differenza di tanti personaggi dello showbiz, lei non ha mai fatto la vittima per catturare follower. Oggi però è arrivato il momento per chiarire il motivo che l’ha portata a lasciare il lavoro, che oltre alle difficoltà economiche, attiene anche a un problema di salute.

“Ho fatto un controllo 20 giorni prima di sposarmi ed è uscito fuori che la malattia era tornata” – ha dichiarato la Cilia, per poi proseguire – “I medici mi hanno consigliato di non stressarmi e mi hanno detto di rilassarmi e stare serena in famiglia“. Teresa non può aggiungere altri particolari, ma ha voluto dire la sua versione dei fatti.