Uomini e Donne, Sossio e Ursula faranno un altro bebè dopo Bianca? La Bennardo chiarisce

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Ha ragione Ursula nel dire che mantenere tanti figli oggi non è una cosa tanto semplice. Far andare anche d'accordo le famiglie allargate è una cosa complicatissima, specialmente quando si hanno figli piccoli o adolescenti. Lode quindi a Sossio e Ursula che si sono imbarcati in un'impresa che per molti risulta essere un vero fallimento.