Uomini e Donne, Sossio Aruta chiarisce l’incidente in campo e poi denuncia: "Usano una mia foto per truffare"

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori della piccola Bianca, coronando un loro sogno. Sossio ne sta cercando di coronare anche un altro: vuole segnare 400 goal, prima di mettere la parola fine alla sua carriera calcistica. Proprio la foga per realizzare questo desiderio potrebbe essere stata la causa dell’incidente di cui è stato protagonista durante l’incontro tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Calcio Tv.

Sossio in persona lo racconta attraverso la sua pagina Instagram, dove appare con una fascia di supporto per la schiena. In pratica, dalle sue parole, si apprende che il Lion King ha voluto cimentarsi in una rovesciata per mandare la palla a gonfiare la rete. Ma qualcosa è andato storto e, non solo ha mancato il pallone, ma è caduto rovinosamente di schiena e ha dovuto recarsi in ospedale per accertamenti.

Sossio Aruta mette in guardia da una truffa su internet

Nulla di grave, tiene a precisare, e aggiunge scherzando: “Non lo farò più, perché forse mi sto facendo vecchio e le rovesciate non vanno più fatte“. Inevitabile l’ironia dei followers che sembrano appoggiare in pieno questa sua teoria, qualcuno – è il caso di dire “cogliendo la palla al balzo” – esagerando un pochino.

Aruta vuole, poi, chiarire una situazione in cui si è ritrovato, suo malgrado, coinvolto. In pratica, stando sempre alle sue parole, sta circolando sul web una sua foto di qualche tempo fa dove si vede Sossio in un pianto disperato. L’immagine risale ad un periodo difficile, riguardante l’affidamento dei figli e i complicati rapporti con l’ex moglie.

Sossio racconta di come stiano usando questa foto per scopi non certo nobili: “Questa mia foto viene associata a un’associazione on line dove richiedono dei prestiti. Bene, è tutta una truffa! Io non c’entro nulla, stanno usando questa foto solo per attirare attenzione“. Rivela anche di essersi già attivato con il suo avvocato per denunce varie.