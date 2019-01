Uomini e Donne, Sara Affi Fella: "Sono diventata anoressica, mi segue uno psicologo"

Per Sara Affi Fella, volto noto della televisione per la sua partecipazione a “Temptation Island” prima e a “Uomini e Donne” dopo, non è stato di certo un periodo semplice. Dopo lo scandalo che l’ha coinvolta durante la sua partecipazione al talk show condotto da Maria De Filippi, la giovane napoletana ha ammesso di essere stata davvero male, arrivando ad avere problemi di anoressia.

Intervistata dal settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, la Affi Fella ha trovato il coraggio di raccontare la sua verità e le conseguenze che ha avuto dopo quello che è successo a “Uomini e Donne”. A distanza di cinque mesi dallo scandalo che l’ha coinvolta, Sara ha deciso di rompere il silenzio e di chiedere scusa a Maria De Filippi per il comportamento che ha avuto durante il suo periodo da “tronista” all’interno della nota trasmissione di Canale 5.

“Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti “- ha dichiarato la giovane napoletana, che ha poi aggiunto – “Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità”.

Nel nuovo numero di “Chi”, in edicola a partire da mercoledì 9 Gennaio, Sara Affi Fella ha tirato in ballo anche il suo ex Nicola Panico, con il quale era fidanzata durante il suo trono. Al contrario di quanto sostenuto a “Uomini e Donne”, durante l’intervista, Sara ha dichiarato di aver detto più volte a Nicola di voler lasciare la trasmissione, ma che lui l’ha sempre incitata a continuare perchè si trattava di un’esperienza unica, che poteva offrire diverse opportunità.

“Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi ‘drogata’ dalla TV“ – ha ammesso, rivelando di essere stata molto male dopo quello che è successo -“Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo” .

A distanza di cinque mesi, Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi e a tutta la redazione di “Uomini e Donne”, ammettendo di aver fatto un grosso errore, ma che adesso vuole riprendere in mano la sua vita, senza gli sguardi pieni di odio da parte della gente.

“Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà” – si legge alla fine dell’intervista. Parole decisamente molto forti, che chissà se riusciranno a far breccia nel cuore di tutti coloro che le hanno voltato le spalle.