Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna sui social: il post dopo la rottura con Ida

Tra Ida e Riccardo non doveva essere amore, hanno provato in tutti i modi a fare funzionare la loro storia ma non ci sono riusciti e così sembra che questa volta si siano detti addio per sempre. La Platano ha ufficializzato la loro rottura sul magazine di “Uomini e Donne“, ma in molti se lo aspettavano considerando la diversità di carattere che ha sempre provocato molti litigi, arrivando anche a spegnere la passione nell’ultimo periodo.

Riccardo, invece, aveva scelto il silenzio stampa, scomparendo totalmente anche dai social. L’ultimo post su Instagram risaliva a dicembre 2019 e mostrava il cavaliere sorridente negli studi Mediaset e accanto la frase: “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso”, pubblicato quando lui e Ida cercavano disperatamente un punto di incontro.

Uomini e Donne, il ritorno di Riccardo sui social

Ora, Guarnieri ha fatto di nuovo capolino su Instagram, pubblicando una sua foto in bianco e nero e la didascalia: “Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità” e come per magia sul web si è accesa la curiosità di capire cosa volesse intendere l’ex cavaliere di “Uomini e Donne” con questa frase.

Potrebbe aver inteso che a lui manca la felicità, un messaggio diretto alla Platano per farle capire che ancora la pensa. Oppure il desiderio di trovarla questa felicità, di riuscire a vivere una storia d’amore in totale serenità senza trascinarsi dietro problemi e continui litigi come spesso accadeva con Ida.

Molti i commenti al post, e non tutti positivi. Come ad esempio tra i tanti si legge: “A te invece manca la visibilità il successo e i soldi“, ha precisato un hater che evidentemente non crede alla buona fede di Guarnieri, reputando abbia solo voglia di stare al centro dell’attenzione. Già ai tempi della partecipazione al dating show di Maria De Filippi, in molto hanno dubitato del suo reale interesse per la dama.