Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe

Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Da quando è iniziato il suo percorso nel programma, ha colpito molti telespettatori per la sua onestà e schiettezza. Ora, a quanto pare, sembra che abbia trovato un nuovo amore. Ecco chi sarebbe.

Il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri del trono over di Uomini e Donne, paparazzato più volte in compagnia della stessa donna, sembra finalmente aver trovato l’amore. I due sono stati fotografati più volte insieme, e sembrano davvero molto felici. Speriamo che questo sia l’inizio di una bellissima storia d’amore!

Secondo alcune segnalazioni arrivate all’influencer Amedeo Venza, il noto cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne avrebbe un nuovo amore. Venza ha dichiarato che i suoi follower gli hanno fatto notare una certa complicità tra il cavaliere e una donna al di fuori del programma. Non è ancora chiaro chi sia questa donna, ma sembra che il cavaliere sia davvero preso da lei.

Riccardo Guarnieri è stato fotografato in compagnia di una bella e giovane ragazza mora nelle strade di Bari. La ragazza è stata avvistata anche a Napoli, sempre in compagnia di Riccardo. Non è chiaro se i due siano in una relazione o se la ragazza sia semplicemente un’amica, ma sicuramente la loro presenza insieme sta alimentando i gossip.

C’è chi dice che il cavaliere pugliese sia già stato avvistato in compagnia di una nuova donna. Naturalmente non c’è ancora l’ufficialità della nuova ipotetica frequentazione o relazione, ma i rumors stanno già facendo il giro del web. Chi sarà la fortunata? Dopo l’incontro inaspettato con la sua ex fidanzata Ida Platano durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, sembra che le cose siano precipitate. Quindi, secondo alcune indiscrezioni, il cavaliere pugliese avrebbe intrapreso una nuova relazione con un’altra donna. Naturalmente non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sembra che la storia tra i due stia finalmente decollando.

Ida Platano è una delle protagoniste del reality show “Uomini e Donne”. La sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri è stata al centro dell’attenzione per mesi, ma i due hanno recentemente interrotto la loro relazione. Ida ha confessato i suoi veri sentimenti, ma si è trovata di fronte a un muro. Le ultime notizie suggeriscono che tra i due ci sia una guerra fredda, e si sono bloccati sui rispettivi social network.

Di recente, Ida è stata presa di mira anche dagli haters, ma ha continuato a difendere la sua posizione. Ida ha un messaggio chiaro per il suo ex fidanzato: lei è l’unica persona a cui deve chiedere scusa. Ha capito di non essersi amata come meritava e di non aver spesso messo se stessa come priorità. Ora è pronta a cambiare e a dare la giusta importanza alla sua vita e alla sua felicità.