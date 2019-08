Uomini e Donne, Raffaella Mennoia difende Claudio Sona, ma arriva la risposta di Mario Serpa: "È meglio tacere"

Claudio Sona ha acquisito popolarità grazie alla partecipazione durante il primo trono gay di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo è stato sin da subito amato dal pubblico, e il fatto di scegliere Mario Serpa ai tempi è stato molto apprezzato dai fan.

I due, dopo usciti dalla trasmissione di Canale 5, sono stati insieme per un breve periodo di tempo, prima di lasciarsi. Si sono dati una seconda occasione, con un po’ più di diffidenza da parte del pubblico, verso la fine del 2017, ufficializzando il loro rapporto pubblicando una foto a tema natalizio.

Tuttavia, alcune segnalazioni nate sul web, rivelavano che Claudio Sona, durante la sua esperienza a Uomini e Donne, stava vivendo una relazione con lo spagnolo Juan Sierra. Entrambi si sono sentiti fino a poche settimane dalla scelta. La vicenda fece parlare molto, ma di una sua colpevolezza non sono mai uscite le prove.

Lo scambio di battute tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa

In questi giorni Claudio Sona è stato beccato in compagnia dello staff di Uomini e Donne. Proprio per questo motivo, in molti ipotizzano che gli autori stiano proteggendo in tutti i modi il primo tronista gay del dating show dalle sue vecchie accuse. Dopo tanto tempo di silenzio, arriva una nuova risposta di Raffaella Mennoia.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha voluto commentare un post di uno dei fan del programma: “Ti vorrei informare che il “Sola” come lo chiami tu ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono… Se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo”.

Non si fa attendere comunque la risposta di Mario Serpa. L’ex corteggiatrice, in una delle sue storie di Instagram, ha voluto pubblicare proprio il messaggio pubblicato da parte di Raffaella Mennoia, dicendo la sua su questo argomento scottante: “Carissima Raffaella Mennoia, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l’immagine del primo trono gay, non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie. E, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo, come ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole, è libero pure di raccontare di prove, dimostrazioni e bla bla bla. Beh, io racconto la mia di verità e tutti sappiamo quale è stata”.