"Uomini e Donne", prima intervista di coppia di Giulia e Daniele e quella rivelazione che spiazza tutti

Si sono scelti da poco più di una settimana, fanno ormai coppia fissa, appaiono innamorati, felici e sereni. Loro sono Giulia Quattrociocche ex tronista di “Uomini e Donne“e Daniele Schiavon, suo corteggiatore e sua scelta finale. Durante la messa in onda dell’ultima puntata del trono classico, Giulia ha stupito tutti scegliendo, a sorpresa, Daniele.

Il loro percorso in trasmissione è stato contrassegnato da alti e bassi e soprattutto dalla presenza di Alessandro Basciano, rivale di Daniele nel conquistare il cuore della bella Giulia. Incalzata dalle domande serrate di Maria De Filippi, Giulia ha asserito di essere giunta ad una scelta e di non poter stare più lì e così è andata via insieme a Daniele.

La coppia lontana dalle telecamere si è subito mostrata innamorata e affiatata, quasi si conoscessero da una vita intera e al settimanale “Uomini e Donne Magazine” hanno rilasciato un’intervista. Giulia ha dichiarato di trovarsi bene insieme a lui, che si sono confermate tutte quelle sensazioni nate all’interno del programma e che è tutto un crescendo.

Anche Daniele ha confermato le parole di Giulia, asserendo che questi primi giorni li hanno trascorsi insieme e che per lui è la prima volta che sente di voler passare del tempo con la sua ragazza, aggiungendo: “Quando Giulia non c’è è come se mi mancasse l’ossigeno. Sto vivendo una fiaba, nonostante non abbia mai creduto nelle favole“.

La prima cosa che si sono detti una volta abbandonato lo studio è che si sono raccontati i loro punti di vista rispetto al percorso fatto e subito si sono scambiati il numero di telefono. Hanno raccontato un progetto importante che hanno deciso di realizzare nell’immediato, ovvero quello di andare a vivere insieme.

A proposito della convivenza, Giulia ha dichiarato: “Ci siamo confrontati, ci siamo guardati negli occhi e ci è venuto naturale pensare di fare questo passo insieme“. Alle parole di Giulia hanno fatto eco quelle di Daniele, il quale ha confermato: “Non abbiamo ancora trovato una casa disponibile, altrimenti saremmo stati pronti a spostarci già domani“.

L’ennesima coppia nata grazie a Maria De Filippi e alla sua trasmissione è già pronta a viversi e a fare un passo importante. Tante coppie sono nate, hanno vissuto momenti intensi e poi sono scoppiate, l’augurio è che per Giulia e Daniele questo sia l’inizio di un percorso che li poterà molto lontano.