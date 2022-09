Uomini e Donne, presentati i quattro nuovi tronisti: ecco chi sono e cosa fanno nella vita

Ascolta questo articolo

Mancano meno di tre settimane all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onnda su Canale 5 dal lunedì al venerdì e negli scorsi giorni si sono tenute le prime registrazioni, nelle quali sono stati presentati ufficialmente i quattro nuovi tronisti, intenzionati a trovare l’amore negli studi dello show.

I nuovi tronisti che animeranno i pomeriggi di Canale 5 sono quattro: due uomini e due donne e tutti loro in qualche modo hanno già preso parte in passato a Uomini e Donne.

La prima tronista ad essere presentata è stata Federica Aversano, che i telespettatori della trasmissione ricorderanno bene, dal momento che è stata una corteggiatrice dell’ultima edizione. Federica, infatti, era scesa per corteggiare l’allora tronista Matteo Ranieri, senza però essere riuscita a conquistarlo. Nel suo video di presentazione Federica si è definita come “una gran rompiscatole”, molto istintiva, ma anche razionale, quando si tratta di usare il cuore. La Aversano ha un bambino di due anni e mezzo ed è single da tre. Proprio in merito a questa questione, la neo tronista ha tranquillizzato i futuri corteggiatori, spiegando di non essere alla ricerca di un padre per suo figlio, ma di un compagno che la possa rendere felice.

La seconda tronista è Lavinia Mauro, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante. Quest’ultima ha 26 anni, è di Roma e studia Scienze politiche e relazioni internazionali. Suo papà è un avvocato, la mamma un’imprenditrice e la sorella un’ingegnere. Di se stessa dice che è ansiosa, complicata, orgogliosa e di avere sofferto in passato per amore. Allo stesso tempo, però, assicura di essere molto decisa e di essere in grado di capire subito quando un ragazzo le interessa.

Passando ai tronisti uomini, il primo è Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica Rimondi, tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Federico nel suo video ha raccontato di avere 25 anni e di venire da Genova. Nella vita è un odontotecnico e lavora con suo padre da alcuni anni. Tra le sue passioni più grandi c’è la pallanuoto, che considera come una seconda famiglia. Per quanto riguarda l’amore non si reputa particolarmente fortunato, ma spera di trovare una ragazza in grado di apprezzarlo per ciò che è e non per quello che ha.

Il quarto e ultimo tronista scelto è Federico N., un ingegnere areonautico di 25 anni. Viene da Roma e ha raccontato di essere cresciuto molto in fretta: quando era ancora adolescente, infatti, ha dovuto rimboccarsi le maniche e andare a lavorare per aiutare la sua famiglia. All’interno del programma cerca una donna forte, completa e che sappia ciò che vuole nella vita.