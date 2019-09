Uomini e Donne, Pamela rompe il silenzio su Noel e Stefano: "Prendono in giro tutti, pubblico e redazione"

Pochi giorni fa sono state registrate le prime puntate della nuova edizione di “Uomini e Donne” e già arrivano i primi scontri social tra i protagonisti del trono over. A parlare, in questa occasione, è Pamela Barretta la dama che aveva deciso di uscire con Stefano Torrese, ma poi la loro storia si era rovinosamente conclusa a causa di alcuni messaggi che l’uomo si era scambiato con Roberta Di Padua e che aveva tenuti nascosti a Pamela.

In scena ora entra Noel Formica, in fatti alcuni gossip usciti nelle ultime settimane, davano per certo il fatto che tra Stefano e Noel fosse iniziata una storia, cosa che sembrava essere stata confermata da loro stessi nelle registrazioni. Ebbene, ora Pamela rimescola le carte e fa sapere che le cose non stanno esattamente così.

Uomini e Donne, Pamela racconta la sua verità su Noel e Stefano

Secondo le anticipazioni de “Ilvicolodellenews.it“, la Barretta ha perso le staffe in puntata e ha inveito contro la coppia che sedeva davanti a lei. Non paga, ha voluto rimarcare sui social il comportamento scorretto dei due che – secondo lei – stanno montando un teatrino per avere visibilità: “La DIGNITÀ non la perdo per niente e per nessuno… a differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se la sono messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti, pubblico e redazione compresa“, ha sbottato sul suo profilo Instagram.

Inoltre, ribadisce che tutto era studiato al tavolino per ottenere quella popolarità che altrimenti non sarebbe arrivata: “Perdo il lume della ragione quando ho di fronte persone false, calcolatori, che anche di fronte alla verità negano… che hanno la faccia tosta di venire in trasmissione per affrontarmi (…) dopo che hanno avuto ben 3 mesi per farlo… ma giustamente era necessario aspettare che si accendesse la “ lucina rossa”, continua il suo sfogo.

Trono over, Pamela fa chiarezza sul tipo di rapporto che c’è tra Stefano e Noel

In risposta ad un followers che chiede spiegazioni sul reale tipo rapporto che c’è tra Nole e Stefano, la Barretta non ci pensa troppo e svuota il sacco: “Amici.. però nell’intervista dissero che tra di loro stava nascendo una bella cosa… però fanno weekend e serate insieme…. poi lui in puntata “ l’ha tradita” dicendo……. e a Paolo lui disse….”, aggiunge poi che si capirà meglio in puntata, ma lancia l’ennesima frecciatina contro la Formica che sui social professa ancora amore e interesse per il suo ex Alessandro, il bel ragazzo con il quale era uscita dalla trasmissione sul finire della scorsa edizione . E infine l’affondo: “Insomma, creano casino per far parlare di loro! È evidente, non lo dico io“.

Rivela anche che in questi mesi ha sofferto moltissimo per la delusione di aver incontrato una persona che – come lei stessa afferma – ha finto con lei. Ora, però, è pronta a ripartire e lo fa con l’entusiasmo di chi spera di trovare la persona giusta, ma allo stesso tempo non vuole lasciar correre alcuni comportamenti e anticipa di aver rivelato tutto in trasmissione: “Non ho potuto fare a meno di dargli il “BEN SERVITO “ URLANDO LA VERITÀ davanti a tutti”. Non ci resta che attendere, quindi, la messa in onda delle puntate del trono over.