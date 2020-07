Uomini e Donne over, Veronica e Giovanni innamorati a Capri. Nella diretta spunta il nome di Juan Luis Ciano

Avevamo lasciato Veronica Ursida e Giovanni Longobardi seduti nello studio di “Uomini e Donne” alle prese con le loro sofferenze d’amore che non facevano decidere alla coppia di uscire dal programma e viversi fuori. A quanto sembra le cose sono cambiate radicalmente e ora i due piccioncini si stanno godendo la loro estate d’amore.

In uno scenario fantastico come quello di Capri, tengono informati i loro fan con foto e dirette Instagram. Tutto fa pensare che non li rivedremo di certo a settembre nello studio di Maria De Filippi, anche se l’estate è ancora lunga e la regola del “mai dire mai” è sempre dietro l’angolo pronta a scombinare tutte le carte in tavola.

Uomini e Donne over, l’incursione nella diretta di Veronica Ursida

Durante una diretta in una spiaggia, sotto il sole e in costume, è accaduto un imprevisto che ha fatto sorridere sia i protagonisti del filmato che tutti quelli che stavano assistendo alla scena. In poche parole, tra saluti e panorami marini, ad un certo punto ha fatto irruzione nello schermo dello smarthphone una misteriosa bionda che si è complimentata con Veronica e Giovanni e li ha calorosamente salutati.

Ciò che ha reso speciale questa incursione inaspettata, è stato lo scoop che da lì a poco si sarebbe svelato. La signora infatti, all’improvviso ha dichiarato: “Io sto frequentando Juan Luis Ciano“, con grande sorpresa di Veronica che, tra il divertito e l’incredulo, ha raccolto questa rivelazione, specificando che non era per niente preparata.

La bionda signora, per supportare la veridicità delle sue affermazioni, ha mostrato anche uno scatto insieme a Ciano e ha spiegato di frequentarsi con lui. Quindi, oltre alla notizia della storia d’amore tra Veronica e Giovanni, anche lo scoop della nuova love story dell’ex fidanzato di Gemma Galgani. Attendiamo fiduciosi, a questo punto, anche un fidanzamento ufficiale della dama di Torino.