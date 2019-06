Uomini e Donne Over, Ursula Bennardo preoccupata per Sossio Aruta: "Ti sei allontanato. Mi ami ancora?”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono stati per mesi una delle coppie protagoniste del trono Over di Uomini e Donne e, scegliendo di uscire insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, sembravano aver coronato il loro sogno d’amore andando a vivere insieme. Non più tardi di qualche mese fa, oltretutto, i due hanno anche annunciato di aspettare una bellissima bambina ma qualcosa sembra essere cambiato.

A renderlo noto è proprio l’ex dama del dating show di Maria De Filippi che con una lunga lettera indirizzata al settimanale Di Più ha sollevato alcuni dubbi in merito al sentimento che Sossio nutrirebbe per lei. Stando infatti alle parole di Ursula Bennardo, qualcosa nel rapporto tra lei e Sossio Aruta si è incrinato e questo da quando, entrambi, hanno scoperto di essere in dolce attesa di una splendida bambina.

“Il nostro rapporto è un po’ cambiato” ha infatti chiosato Ursula sul settimanale DiPiù che, al quarto mese di gravidanza, ha espresso tutte le sue perplessità. L’ex dama del trono Over ha continuato asserendo dichiarando che il loro rapporto ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo ma soprattutto qualcosa fatto delle loro abitudini passate ma anche di nuove cose.

Successivamente, rivolgendosi direttamente a Sossio, Ursula ha asserito senza tanti preamboli: “Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri” lasciando i tantissimi fan basiti e senza parole.

Ursula, preoccupata, vuole sapere da Sossio una solamente una cosa ovvero se è cambiato qualcosa tra loro ma soprattutto se Aruta la ama ancora e ama la bambina che porta in grembo. La Bennardo infatti ha avuto la sensazione che l’ex cavaliere si stesse allontanando, raffreddando, oppure che avesse paura per il futuro, per lei e per la salute della loro bambina.