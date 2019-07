Uomini e Donne over, tragico incidente: esplode la villa di Anna e Carmine

I telespettatori più affezionati del trono over di “Uomini e Donne” ricorderanno senza dubbio Anna e Carmine, i due partecipanti che hanno deciso di abbandonare il programma non appena si sono conosciuti, colti da un colpo di fulmine che li ha fatti subito innamorare.

Fedeli ai loro sentimenti, hanno continuato la loro conoscenza lontano dalle telecamere di Canale 5, felici nella loro villa di Bari. Purtroppo, in queste ore, è arrivata una bruttissima notizia che li vedrebbe coinvolti in una tragica esplosione avvenuta proprio nella loro residenza.

Uomini e Donne, ecco cosa ha provocato la tremenda esplosione nella villa di Bari

Secondo le ultime notizie, sembra che una fuga di gas abbia provocato una tremenda esplosione nella quale sono rimasti feriti sia Anna che Carmine. A quanto pare, però, ad avere la peggio sarebbe stata la donna trasportata d’urgenza presso il Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari, e ora sta combattendo tra la vita e la morte.

Anna ha subito delle gravi ustioni sia agli arti inferiori che a quelli superiori, e anche alla testa. La villa dove risiedeva la coppia, è al momento inagibile per via della forte esplosione. Non si sa molto di ciò che è avvenuto, ma secondo le prime ricostruzioni sembra che la tremenda fiammata sia avvenuta quando Anna ha aperto il frigorifero, mentre Carmie si trovava in bagno. L’uomo ha riportato qualche ferita ed è stato subito medicato, e a quanto pare, è fuori pericolo.

Rimane per lui la grande paura e il timore che la sua compagna non possa farcela, anche se sta facendo di tutto per tornare da Carmine e ricominciare la vita di tutti i giorni. Tutti noi ci auguriamo che presto arrivino buone notizie per Anna e che la donna possa superare questo terribile incidente che segnerà per sempre la sua esistenza.