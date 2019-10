Uomini e Donne over, Pamela ed Enzo lasciano la trasmissione: la dedica speciale sui social

Sembrava destinata a finire la storia tra Pamela Barretta ed Enzo Capo a “Uomini e Donne”, infatti i due nelle ultime puntate non riuscivano a trovare un punto di incontro. Tra recriminazioni e scenate di gelosia, la dama era arrivata anche a sospettare che Enzo stesse nel programma per dare visibilità alla sua azienda.

Il sospetto che la loro conoscenza stessa procedendo per il meglio, il pubblico lo ha avuto quando nell’ultima registrazione del trono over non erano presenti né Pamela né Enzo. Ma la certezza non c’era e visto l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della Barretta, in molti sospettavano un allontanamento.

Uomini e Donne over, Pamela ed Enzo escono allo scoperto sui social

A fugare ogni dubbio è la dama stessa che, per la gioia dei follower, ha postato su Instagram una foto insieme a Enzo con una dedica speciale che lascia poco spazio ai dubbi: “Io penso che ci siamo scelti il primo giorno in cui i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta”. Insomma, anche questa volta la freccia di Cupido ha colpito altri due cuori nel programma di Maria De Filippi, nonostante le difficoltà e le incomprensioni iniziali.

Nella puntata andata in onda mercoledì 30 ottobre, avevamo lasciato i due molto provati e risentiti per questioni che non riuscivano a chiarire. Ma alla fine dopo essere stato esortato sia da Maria De Filippi che dagli opinionisti, Enzo dichiara di voler uscire con Pamela, anche se a tutti è sembrata una decisione poco convinta, tant’è che alla fine del ballo si sono riseduti sulle sedie in studio e solo dopo lo stupore di Gianni, un po’ forzatamente, si sono alzati e sono usciti insieme.

Oltre alle foto su Instagram, Pamela ha pubblicato anche varie Stories dove i due appaiono felici e contenti mentre sfrecciano su una decapottabile cantando “Un’emozione per sempre” di Eros Ramazzotti.